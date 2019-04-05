«Юность» и ФХРБ не комментируют информацию о задержании игроков с гашишем

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В хоккейном клубе «Юность» (Минск) и Федерации хоккея Беларуси не комментируют информацию МВД о задержании игроков команды по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

«Мы знаем о случившемся, но не комментируем», — заявил БелаПАН ведущий специалист отдела маркетинга и общественных связей Вячеслав Федоренков.

Отказались от комментариев и.о. председателя клуба Алексей Торбин и пресс-секретарь команды, сообщает портал by.tribuna.com.

Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович заявил БелаПАН, что прочитал о ЧП в СМИ. «Комментировать особо нечего: и так понятно, что нарушение закона недопустимо», — сказал представитель ведомства.

В незаконном распространении наркотиков подозреваются четыре игрока «Юности» (Минск), сообщило 4 апреля управление информации и общественных связей МВД. При этом «есть основания полагать, что факты распространения и употребления запрещенных веществ в команде не единичны».
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Тэги: Юность наркотики ФХРБ Минспорта и туризма Персона: Вячеслав Федоренков Алексей Торбин Город: Минск

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