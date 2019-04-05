Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Юрис Пуце, министр охраны среды и регионального развития подписал распоряжение об отстранении Нила Ушакова от исполнения обязанностей главы Рижской думы, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Распоряжение главы ведомства может быть обжаловано в суде в течение 30 дней со дня его публикации.