Гражданское общество призвало остановить уничтожение мемориала в Куропатах

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Снос крестов в Куропатах свидетельствует об «открытом отказе власти чтить историю и народную память Беларуси», говорится в поступившем в БелаПАН заявлении Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства ЕС, в которую входит более 80 организаций.

Координационный комитет и члены платформы выражают «решительный протест против уничтожения исторической памяти, народного мемориала, установленного самими гражданами в память тысяч жертв сталинских репрессий», расценивают случившееся как «вандализм и насилие со стороны государственной власти над исторической памятью Беларуси и над ее народным почитанием».


Грех на душу. Сносом крестов в Куропатах власти делают себе черный пиар

Авторы заявления призывают «прекратить уничтожение народного мемориала и представить общественности точную и своевременную информацию о работах в Курпатах».

Утром 4 апреля в урочище Куропаты на северо-восточной окраине Минска с помощью спецтехники было демонтировано 70 деревянных крестов.

Вечером того же дня около 200 человек приняли участие в молитве и крестном ходе в урочище.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты Белорусская национальная платформа Город: Минск

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