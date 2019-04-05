Гражданское общество призвало остановить уничтожение мемориала в Куропатах

Снос крестов в Куропатах свидетельствует об «открытом отказе власти чтить историю и народную память Беларуси», говорится в поступившем в БелаПАН заявлении Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства ЕС, в которую входит более 80 организаций.

Координационный комитет и члены платформы выражают «решительный протест против уничтожения исторической памяти, народного мемориала, установленного самими гражданами в память тысяч жертв сталинских репрессий», расценивают случившееся как «вандализм и насилие со стороны государственной власти над исторической памятью Беларуси и над ее народным почитанием».

Авторы заявления призывают «прекратить уничтожение народного мемориала и представить общественности точную и своевременную информацию о работах в Курпатах».

Утром 4 апреля в урочище Куропаты на северо-восточной окраине Минска с помощью спецтехники было демонтировано 70 деревянных крестов.

Вечером того же дня около 200 человек приняли участие в молитве и крестном ходе в урочище.