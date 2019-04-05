Золотовалютные резервы Беларуси в марте выросли на 150 млн долларов

В марте золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 150,5 млн долларов, сообщает Национальный банк.

На 1 апреля 2019 года, по предварительным данным, резервы составили 7245,6 млн. долларов (в эквиваленте).

За март 2019 года золотовалютные резервы выросли на 150,5 млн долларов (или на 2,1%) после роста в феврале 2019 года на 77,5 млн долларов (на 1,1%).

При этом в марте правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 316 млн долларов, говорится в сообщении регулятора.

Следует отметить, что в январе-феврале власти направили на платежи по госдолгу 1.081 млн долларов. Таким образом, с учетом мартовских данных выплаты правительства и Нацбанка по долгам в первом квартале составили почти 1,4 млрд долларов.

По данным Нацбанка, на фоне выплат по госдолгу золотовалютные резервы удается увеличить за счет поступления средств от продажи гособлигаций, покупки иностранной валюты на внутреннем рынке, поступления иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Напомним, Нацбанк ставит задачу улучшить структуру золотовалютных резервов.

«В свое время практически все золотовалютные резервы были заемными. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы золотовалютные резервы были нашими собственными, а не заемными ресурсами», — подчеркнул заместитель начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Андрей Категов, выступая в этом году на заседании Республиканского клуба директоров.

Он отметил, что в 2019 году на фоне выплат по долгам регулятор не прогнозирует существенного изменения резервов и ожидает их стабилизации на уровне 7,1 млрд долларов.

На начало 2019 года золотовалютные резервы Беларуси составляли 7 млрд 157,8 млн. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.