В Минске задержали очередного высокопоставленного коррупционера

На получении взятки в более 18 тыс. долларов был с поличным задержан топ-менеджер одного из филиалов крупного предприятия в сфере энергетики.

Как сообщили УБЭП столичной милиции, получив информацию о возможной взятке в особо крупном размере от коммерсанта, правоохранители взялись за дело. В результате оперативной работы, в конце марта оперативники задержали должностное лицо при получении им взятки свыше 18 тыс. долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), санкции которой предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что задержанный вину признал в полном объеме.