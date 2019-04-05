В Минске задержали очередного высокопоставленного коррупционера

/ Происшествия
Просмотров: 1698

На получении взятки в более 18 тыс. долларов был с поличным задержан топ-менеджер одного из филиалов крупного предприятия в сфере энергетики.

Как сообщили УБЭП столичной милиции, получив информацию о возможной взятке в особо крупном размере от коммерсанта, правоохранители взялись за дело. В результате оперативной работы, в конце марта оперативники задержали должностное лицо при получении им взятки свыше 18 тыс. долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), санкции которой предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что задержанный вину признал в полном объеме.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: взятки коррупция Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Чиновник, который бесплатно берет продуктовые пайки. О ком говорил глава КГБ

Чиновник, который бесплатно берет продуктовые пайки. О ком говорил глава КГБ

Рыгор КАСТУСЁЎ. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Як стрымаць карупцыю

Рыгор КАСТУСЁЎ. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Як стрымаць карупцыю

Экс-главу Лоевского района на семь лет отправили за решетку

Экс-главу Лоевского района на семь лет отправили за решетку

Замдиректора Рогачевского МКК приговорен к шести годам

Замдиректора Рогачевского МКК приговорен к шести годам