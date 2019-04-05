Сегодня стартует 2-й тур чемпионата Беларуси по футболу
В высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу сегодня стартует второй тур, который пройдет в три дня.
5 апреля
- «Минск» – «Динамо» (Мн) (Начало в 18:00, стадион ФК «Минск»);
- «Городея» – «Витебск» (19:45, стадион «Городея»).
6 апреля
- «Энергетик-БГУ» – БАТЭ (14:00, стадион ФК «Минск»);
- «Слуцк» – «Гомель» (16:00, городской стадион);
- «Неман» – «Шахтер» (18:00, ЦСК «Неман»);
- «Торпедо» (Мн) – «Ислочь» (19:45, стадион ФК «Минск»).
7 апреля
- «Славия» – «Торпедо-БелАЗ» (16:00, стадион «Спартак»);
- «Динамо» (Бр) – «Дняпро» (18:00, ОСК «Брестский»).