Сегодня стартует 2-й тур чемпионата Беларуси по футболу

/ Спорт
Просмотров: 154

В высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу сегодня стартует второй тур, который пройдет в три дня.

5 апреля

  • «Минск» – «Динамо» (Мн) (Начало в 18:00, стадион ФК «Минск»);
  • «Городея» – «Витебск» (19:45, стадион «Городея»).

6 апреля

  • «Энергетик-БГУ» – БАТЭ (14:00, стадион ФК «Минск»);
  • «Слуцк» – «Гомель» (16:00, городской стадион);
  • «Неман» – «Шахтер» (18:00, ЦСК «Неман»);
  • «Торпедо» (Мн) – «Ислочь» (19:45, стадион ФК «Минск»).

7 апреля

  • «Славия» – «Торпедо-БелАЗ» (16:00, стадион «Спартак»);
  • «Динамо» (Бр) – «Дняпро» (18:00, ОСК «Брестский»).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство