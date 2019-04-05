Сегодня стартует 2-й тур чемпионата Беларуси по футболу

В высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу сегодня стартует второй тур, который пройдет в три дня.

5 апреля

«Минск» – «Динамо» (Мн) (Начало в 18:00, стадион ФК «Минск»);

«Городея» – «Витебск» (19:45, стадион «Городея»).

6 апреля

«Энергетик-БГУ» – БАТЭ (14:00, стадион ФК «Минск»);

«Слуцк» – «Гомель» (16:00, городской стадион);

«Неман» – «Шахтер» (18:00, ЦСК «Неман»);

«Торпедо» (Мн) – «Ислочь» (19:45, стадион ФК «Минск»).

7 апреля