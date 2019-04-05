Задержан сын противника строительства аккумуляторного завода Моисея Мазько

Задержан Денис Мазько, сын противника строительства под Брестом аккумуляторного завода Моисея Мазько, который ранее также был задержан.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, 4 апреля с 22:30 до 23:00 в деревне Тельмы Брестского района был проведен обыск в строительном вагончике на земельном участке, принадлежащем Денису Мазько. Ничего не изъято.

«Денису предложили проехать в Следственный комитет для допроса по уголовному делу в отношении его отца. После этого Дениса задержали. Насколько мне известно, он помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста», — сказал правозащитник.

2 апреля в Бресте в автомобиле «Фольксваген-Пассат», которым управлял Моисей Мазько, были обнаружены патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий на запал взрывного устройства.