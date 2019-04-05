Задержан сын противника строительства аккумуляторного завода Моисея Мазько

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Задержан Денис Мазько, сын противника строительства под Брестом аккумуляторного завода Моисея Мазько, который ранее также был задержан.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, 4 апреля с 22:30 до 23:00 в деревне Тельмы Брестского района был проведен обыск в строительном вагончике на земельном участке, принадлежащем Денису Мазько. Ничего не изъято.

Экспертиза: обнаруженные у противника аккумуляторного завода Моисея Мазько патроны являются боеприпасами

«Денису предложили проехать в Следственный комитет для допроса по уголовному делу в отношении его отца. После этого Дениса задержали. Насколько мне известно, он помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста», — сказал правозащитник.

2 апреля в Бресте в автомобиле «Фольксваген-Пассат», которым управлял Моисей Мазько, были обнаружены патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий на запал взрывного устройства.
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Тэги: дело Мазько аккумуляторный завод Персона: Денис Мазько Моисей Мазько Роман Кисляк Город: Брест

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