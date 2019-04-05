Главврач рассказал о результатах экспресс-анализа крови Порошенко

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По словам главврача Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимира Ярого, результаты быстрого теста анализов крови президента Петра Порошенко показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества.

Иллюстрация pixabay.com

«С разрешения человека, проходившего это обследование, мы использовали несколько способов по выявлению психоактивных веществ в организме – это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать, – никакого психоактивного вещества обнаружено не было», – приводит УНИАН слова главврача клиники.

Напомним, оба участника второго тура президентских выборов сдали сегодня анализы: Владимир Зеленский сделал это в одной из лабораторий «Евролаба», а Петр Порошенко сдал кровь в НСК «Олимпийский».
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Тэги: анализ крови выборы в Украине Персона: Петр Порошенко Владимир Ярый

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