Всемирный банк ухудшил экономический прогноз по Беларуси на 2019-2021 годы

Всемирный банк ухудшил прогноз развития белорусской экономики на 2019-2021 годы, говорится в отчете банка, посвященном экономической ситуации в Европе и Центральной Азии.

Согласно новой оценке Всемирного банка, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 2,2%, в 2020-м — 2,4%, в 2021-м — 2,1%. По сравнению с январской оценкой Всемирного банка экономический прогноз по Беларуси на 2019—2021 годы ухудшен на 0,5, 0,1 и 0,4 процентного пункта соответственно.

«Прогноз экономического роста в Беларуси в 2019 году и в среднесрочной перспективе остается слабым — около 2%», — говорится в отчете Всемирного банка.

Аналитики подчеркивают, что темпы экономического роста в Беларуси будут зависеть от условий урегулирования белорусско-российского спора в нефтяной сфере.

«В случае отсутствия компенсации потерь, связанных с налоговым маневром в нефтяной отрасли России, экономический рост в Беларуси замедлится до уровня ниже 2%, а дефицит счета текущих операций может увеличиться, и потребуется дополнительная консолидация бюджета», — прогнозируют экономисты Всемирного банка.

При худшем сценарии (без компенсации потерь из-за налогового маневра) белорусская экономика «может скатиться в рецессию», говорится в отчете.

Эксперты банка также отмечают, что неэффективность и условные обязательства государственных предприятий ограничивают экономический потенциал Беларуси.

Как сообщалось ранее, в январе-феврале ВВП Беларуси вырос на 0,8%. Официальный прогноз белорусских властей предусматривает, что в этом году рост ВВП должен составить 4%.