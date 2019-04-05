Фотофакт. Лукашенко открыл новое здание Верховного суда

В пятницу, 5 апреля, торжественно было открыто новое здание Верховного суда Беларуси. В мероприятии принял участие Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко показали функциональные возможности здания, он осмотрел некоторые залы и рабочие офисы.

Фото пресс-службы президента

Здание Верховного суда начали строить в 2016 году недалеко от парка развлечений «Дримлэнд». Согласно приложению к инвестиционной программе Минска на 2019 год, на начала этого года на строительство израсходовано 109,48 млн рублей. Остаток составляет 56,68 млн рублей. Сметная стоимость нового здания Верховного суда — 166,16 млн рублей.

Судя по информации с сайта государственных закупок, в новом здании Верховного суда будет богатый интерьер.

Перед фасадом здания установлен фонтан. Комплекс работ по его устройству оценивался в 418 тысяч рублей. В фойе поставили статую Фемиды и повесили люстры. Среди них — хрустальная подвесная люстра со светодиодными лампами за 187 тысяч рублей, которую изготовили на лидском заводе «Каскад».

Для Верховного суда поставили художественные изделия на сумму свыше 1,7 млн рублей. На главном фасаде установили государственный герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРСЬ» за 224,5 тысячи рублей. С первого по пятый этаж помимо обычных туалетов также находятся VIP-санузлы.

Финансирование работ по проектированию и строительству нового здания Верховного суда осуществляется за счет сред республиканского бюджета, бюджета Минска, инвесторов и иных источников.