Фотофакт. Лукашенко открыл новое здание Верховного суда
В пятницу, 5 апреля, торжественно было открыто новое здание Верховного суда Беларуси. В мероприятии принял участие Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко показали функциональные возможности здания, он осмотрел некоторые залы и рабочие офисы.
Здание Верховного суда начали строить в 2016 году недалеко от парка развлечений «Дримлэнд». Согласно приложению к инвестиционной программе Минска на 2019 год, на начала этого года на строительство израсходовано 109,48 млн рублей. Остаток составляет 56,68 млн рублей. Сметная стоимость нового здания Верховного суда — 166,16 млн рублей.
Судя по информации с сайта государственных закупок, в новом здании Верховного суда будет богатый интерьер.
Перед фасадом здания установлен фонтан. Комплекс работ по его устройству
Для Верховного суда поставили
Финансирование работ по проектированию и строительству нового здания Верховного суда осуществляется за счет сред республиканского бюджета, бюджета Минска, инвесторов и иных источников.