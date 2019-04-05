Россельхознадзор: уничтожено более 23 тыс. тонн санкционки, ввезенной из Беларуси

За время действия эмбарго в России уничтожено более 23 тысяч тонн санкционной продукции, которую пытались ввезти из Беларуси, сообщили БелаПАН в Россельхознадзоре.

Фото Россельхознадзора

Россия ввела продуктовое эмбарго в августе 2014 года, а в августе 2015-го президент РФ Владимир Путин предписал уничтожать на границе продукты, попавшие под запрет. «Всего с августа 2015 года по март 2019 года уничтожено 23,1 тысячи тонн санкционной подкарантинной продукции, которую пытались ввезти в Россию из Беларуси», — сообщили в Россельхознадзоре.

Речь идет прежде всего об овощах (томаты, кабачки, картофель, капуста), фруктах (яблоки, груши, киви, апельсины, виноград), ягодах и грибах. В 2018—2019 годах яблокам и грушам принадлежит лидерство в группе товаров, нелегально ввозимых и наиболее часто выявляемых инспекторами Россельхознадзора.

В рамках деятельности по предотвращению ввоза санкционной продукции на российско-белорусском участке административной границы была организована работа временных фитосанитарных контрольных пунктов, напомнили в Россельхознадзоре.

«Их организация позволила выявить следующие схемы: поставки продукции под видом товаров прикрытия, а также в обход контрольных пунктов; поставки продукции в сопровождении фальсифицированных сертификатов или без документов; поставки запрещенных товаров под видом произведенных в Беларусии», — сообщили в российском ведомстве.

На этой неделе Беларусь прекратила сертификацию плодоовощной продукции, предназначенной для дальнейшего реэкспорта в Россию. Мера коснется только той продукции, на которую Россия наложила эмбарго еще в 2014 году. Она будет действовать, пока белорусские инспекторы не проведут «мероприятия по подтверждению страны происхождения продукции». Такие действия призваны пресечь поступления санкционной продукции в Россию. Импортные поставки растительной продукции для нужд Беларуси продолжатся.

Эксперты отмечают, что таким образом Россия хочет минимизировать поставки санкционной продукции через Беларусь, однако полностью обнулить их не получится.

«Если Беларусь присоединится к российским контрсанкциям, то это единственная, стопроцентная гарантия того, что товары потом не будут поставляться в Россию. А Беларусь совершенно точно на это не пойдет, поэтому при отсутствии таможенной границы на 100% эту проблему решить не удастся», — сказал в комментарии БелаПАН директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития России Александр Кнобель.