Судьи должны быть свободны в принятии решений, – Лукашенко

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Белорусский судейский корпус не должен никого бояться при принятии решений. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе расширенного совещания по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции.

Он подчеркнул, что судьям нужно быть свободными при принятии решений: не бояться прокуроров, не зависеть от мнения следователей, не оглядываться на местную власть, а руководствоваться только законом.

Лукашенко подчеркнул, что никогда не давил на судей, даже имея определенные рычаги и полномочия.

Он назвал свою главную функцию – оградить их от всякого давления.
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Тэги: суды Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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