Появилось видео задержания в Куропатах Нины Багинской

В сети появилось видео сегодняшнего задержания в Куропатах активистки Нины Багинской.

Пришедшие утром в Куропаты около десятка активистов подошли к рабочим и начали им объяснять, что это место расстрела жертв сталинских репрессий и потребовали прекратить работы.

Также Багинская потребовала от рабочего, который управлял мини-экскаватором, выключить музыку, проявить уважение к мемориалу.

В свою очередь находившийся здесь же начальник милиции общественной безопасности Сергей Удодов потребовал от активистов уйти и не мешать рабочим. Журналисты обратилась к Удодову с просьбой повлиять, чтобы рабочий выключил музыку. Начальник милиции общественной безопасности подошел и распорядился выключить музыку.

Затем в Куропаты приехало два микроавтобуса. В один из них, с надписью «Милиция», затолкали Багинскую, во второй — Северинца. Остальные активисты отошли от рабочих.