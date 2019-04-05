Появилось видео задержания в Куропатах Нины Багинской

/ Общество
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В сети появилось видео сегодняшнего задержания в Куропатах активистки Нины Багинской.

Пришедшие утром в Куропаты около десятка активистов подошли к рабочим и начали им объяснять, что это место расстрела жертв сталинских репрессий и потребовали прекратить работы.

Также Багинская потребовала от рабочего, который управлял мини-экскаватором, выключить музыку, проявить уважение к мемориалу.

 

В свою очередь находившийся здесь же начальник милиции общественной безопасности Сергей Удодов потребовал от активистов уйти и не мешать рабочим. Журналисты обратилась к Удодову с просьбой повлиять, чтобы рабочий выключил музыку. Начальник милиции общественной безопасности подошел и распорядился выключить музыку.

Затем в Куропаты приехало два микроавтобуса. В один из них, с надписью «Милиция», затолкали Багинскую, во второй — Северинца. Остальные активисты отошли от рабочих.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты Персона: Нина Багинская Павел Северинец Город: Минск

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