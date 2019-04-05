В Жлобине у россиянина обнаружили крупную партию боеприпасов

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В Жлобине местными правоохранителями задержан гражданин России, у которого было обнаружено большое количество боеприпасов.

Фото УВД Гомельской области

В доме, который достался россиянину по наследству оперативники нашли:

  • 6268 патронов к охотничьему ружью калибра 12 и 16;
  • 8 кг дымного и бездымного пороха;
  • 20 патронов калибра 7,62х39 мм с пулями со стальными наконечниками с маркировкой «1773»;
  • 449 патронов калибра 5,6х16R.

По предварительным данным, 72-летний мужчина имеет охотничий билет и право приобретать и хранить боеприпасы на территории России. На протяжении последних лет он привозил в Беларусь боеприпасы небольшими партиями и складировал их в доме.

В последующем патроны и порох реализовывал местным охотникам.
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Тэги: боеприпасы Город: Жлобин

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