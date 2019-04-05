В Жлобине у россиянина обнаружили крупную партию боеприпасов
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В Жлобине местными правоохранителями задержан гражданин России, у которого было обнаружено большое количество боеприпасов.
В доме, который достался россиянину по наследству оперативники нашли:
- 6268 патронов к охотничьему ружью калибра 12 и 16;
- 8 кг дымного и бездымного пороха;
- 20 патронов калибра 7,62х39 мм с пулями со стальными наконечниками с маркировкой «1773»;
- 449 патронов калибра 5,6х16R.
По предварительным данным, 72-летний мужчина имеет охотничий билет и право приобретать и хранить боеприпасы на территории России. На протяжении последних лет он привозил в Беларусь боеприпасы небольшими партиями и складировал их в доме.
В последующем патроны и порох реализовывал местным охотникам.