В Жлобине у россиянина обнаружили крупную партию боеприпасов

В Жлобине местными правоохранителями задержан гражданин России, у которого было обнаружено большое количество боеприпасов.

Фото УВД Гомельской области

В доме, который достался россиянину по наследству оперативники нашли:

6268 патронов к охотничьему ружью калибра 12 и 16;

8 кг дымного и бездымного пороха;

20 патронов калибра 7,62х39 мм с пулями со стальными наконечниками с маркировкой «1773»;

449 патронов калибра 5,6х16R.

По предварительным данным, 72-летний мужчина имеет охотничий билет и право приобретать и хранить боеприпасы на территории России. На протяжении последних лет он привозил в Беларусь боеприпасы небольшими партиями и складировал их в доме.

В последующем патроны и порох реализовывал местным охотникам.