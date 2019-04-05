Строительство БелАЭС: начался запуск первого энергоблока станции

На Белорусской АЭС начался первый этап программы по вводу в эксплуатацию первого энергоблока атомной станции, сообщает пресс-служба компании «АСЭ» (инжиниринговый дивизион российской госкорпорации «Росатом»), которая выступает генеральным подрядчиком сооружения этого ядерно-энергетического объекта.

Программа запуска блоков состоит из четырех этапов — предпусковых наладочных работ, физического пуска, энергетического пуска и опытно-промышленной эксплуатации.

Сейчас специалисты занимаются индивидуальными испытаниями, а также тестированием оборудования первого и второго контуров реакторной установки, которые впоследствии задействуют в гидравлических испытаниях и циркуляционной промывке.

Руководящий проектом сооружения станции вице-президент «АСЭ» Виталий Полянин отметил, что основная цель первого этапа программы заключается в «проверке работоспособности на проектных параметрах систем и оборудования реакторной установки энергоблока перед началом загрузки топлива». Также на этом этапе, по его словам, проводятся испытания герметичного ограждения здания реактора.

В конце марта на пресс-конференции в Островце Полянин заявлял, что сборку реактора первого энергоблока БелАЭС планируется завершить до конца апреля.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Поставка ядерного топлива ожидается летом 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.