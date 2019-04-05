Белорусы в 7 раз сократили чистую продажу валюты

Население Беларуси в первом квартале сократило чистую продажу валюты на 262 млн долларов, или в семь раз по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Так, в Беларуси в январе-марте 2019 года физические лица продали банкам (в наличной и безналичной форме) иностранной валюты на 2 млрд 59,2 млн долларов, а купили — 2 млрд 17,9 млн долларов. То есть, в целом население Беларуси с начала года сдало в банки на 41,3 млн долларов больше, чем купило.

При этом за аналогичный период 2018 года чистая продажа валюты населением составила 303,3 млн долларов. Тогда в январе-марте физические лица продали наличной и безналичной валюты на 2 млрд 99,3 млн долларов в эквиваленте, купили — 1 млрд 796 млн долларов.

Население выступает чистым продавцом иностранной валюты с начала 2016 года. Экономисты объясняют это тем, что за счет ранее накопленных сбережений люди стремятся поддерживать потребление на более высоком уровне, чем можно рассчитывать с учетом текущих доходов. Такая тенденция позволяла государству выкупать эти средств и направлять их на выплаты по госдолгу. Вместе с тем в последние годы объемы чистой продажи иностранной валюты физлицами уменьшались.

Так, в 2018 году население на чистой основе продало (в наличной и безналичной форме) иностранной валюты на 1,11 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом физлица сократили чистую продажу иностранной валюты почти на 37%.

Как отмечают в Нацбанке, сокращение продажи иностранной валюты населением создает дополнительную турбулентность для курса белорусского рубля.

«Если чистый спрос со стороны субъектов хозяйствования является достаточно устойчивым, то чистое предложение со стороны населения, как показал сентябрь 2018 года, может достаточно быстро исчезнуть, создавая тем самым дополнительную турбулентность на внутреннем валютном рынке для курса национальной валюты», — заявил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин в ноябре на расширенном заседании правления банка.