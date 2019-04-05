Страшная авария в Польше, где поезд превратил «скорую» в груду металлолома, попала на видео

В результате ЧП, произошедшего третьего апреля на железнодорожном переезде вблизи польского города Пущиково, погибли врач и фельдшер скорой помощи.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль «скорой» въехал на переезд, но пересечь его не смог, так как был опущен шлагбаум. Водитель, который в настоящее время находится в коме в реанимации, попытался исправить ситуацию, но замешкался, что и привело к трагедии.