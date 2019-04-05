Милиция доставила Северинца и Багинскую в ИВС

Задержанные в Куропатах сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и активистка Нина Багинская находятся в изоляторе временного содержания.

«Он каким-то чудом смог позвонить и сказал, что они уже в ИВС на улице Скорины, оформляют протоколы. Больше ничего не знаю», — сказала жена Северица Ольга.

Утром 5 апреля рабочие продолжили в Куропатах работы по установке забора вокруг урочища. С помощью специальной техники они бурят в земле отверстия для столбов, на которых будет крепиться ограждение.

Около десятка активистов, в том числе Павел Северинец, Вячеслав Сивчик и Нина Багинская, подошли к рабочим и начали им объяснять, что это место расстрела жертв сталинских репрессий, а также потребовали прекратить работы. Багинская потребовала от рабочего, который управлял мини-экскаватором, выключить музыку, проявить уважение к мемориалу.

В свою очередь находившийся в Куропатах начальник милиции общественной безопасности Сергей Удодов потребовал от активистов уйти и не мешать рабочим. Затем в Куропаты приехали два микроавтобуса. В один из них, с надписью «Милиция», затолкали Багинскую, во второй — Северинца.

4 апреля в Куропатах под Минском, на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий, по решению властей было демонтировано 70 деревянных мемориальных крестов, установленных в прошлом году общественными активистами во главе с Дмитрием Дашкевичем. По информации милиции, во время сноса крестов были задержаны 15 человек «для выяснения личности и проведения проверки». Вечером их отпустили.