Канопацкая направила депутатские запросы по поводу Куропат в Минлесхоз и Минкультуры

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая требует от Министерства лесного хозяйства и Министерства культуры предоставить документы, подтверждающие законность работ в Куропатах.

Соответствующие депутатские запросы Канопацкая направила 5 апреля министрам лесного хозяйства Виталию Дрожже и культуры Юрию Бондарю.

В первом обращении Канопацкая просит министра предоставить сведения о заказчике работ, их объеме и сроках проведения, а также документы, подтверждающие выполнение заказчиком требований Государственной инспекции по охране историко-культурного наследия.

В обращении на имя министра культуры парламентарий также запрашивает документы, которые могут подтвердить требования госинспекции.

4 апреля Канопацкая была в Куропатах и на месте событий потребовала у директора Боровлянского спецлесхоза Александра Мироновича показать документы, на основании которых ведутся работы, в том числе разрешение от Минкультуры на их проведение, поскольку Куропаты являются историко-культурной ценностью. Однако Миронович отказался это сделать, направив ее в пресс-службу министерства.

«Директор лесхоза — человек в должности, он знает, что при производстве работ в охранной зоне памятника должны подписываться охранные обязательства, все согласовывается с Министерством культуры. Мне нужны не слова о том, что все работы согласованы, мне нужны документы. Тем более что их не оказалось на площадке, а они там должны быть», — отметила Канопацкая в комментарии для БелаПАН.