Лукашенко: не надо судебную систему привязывать к осиновому столбу

Судебная система должна быть независимой, «не надо ее привязывать к какому-то осиновому столбу, чтобы, не дай бог, не оторвалась».

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, которое прошло 5 апреля в новом здании Верховного суда в Минске.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Аналитическая работа должна стать приоритетной для Верховного суда, сказал Лукашенко. По его мнению, высшая судебная инстанция обязана действовать «стратегически, работать на опережение и, самое главное, быть инициативной».

В новом здании Верховного суда нужно регулярно проводить мероприятия не только судейского корпуса, но и представителей других органов госуправления, считает президент.

«Вы видите, что мы с запасом создали этот дворец, это сделано умышленно. Я несколько раз отклонял проекты этого здания. Во-первых, я хотел, чтобы оно было похоже на Дворец Независимости, в одном стиле, коль это символ независимости. И чтобы здесь было все белорусское», — сказал Лукашенко.