Помилованный президентом экс-начальник из стройтреста вновь попался на коррупции

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Бывший начальник филиала брестского стройтреста № 8 и директор частной строительной фирмы подозреваются в хищении в особо крупном размере при строительстве Островецкой АЭС.

По сообщению УВД Брестского облисполкома, сотрудники милиции установили, что подозреваемый в 2014 году без проведения конкурса привлек для выполнения работ на одном из объектов стройтреста частную организацию.

Частник должен был сделать стяжку пола в одном из зданий Островецкой АЭС. Схема была простая: сотрудники стройфирмы без заключения каких-либо договоров выполняют работы, а затем экс-начальник заключает с директором договор аренды оборудования, которое на объект фактически не поставлялось, — и перечисляет оговоренную сумму. В итоге фирме перечислили 680 миллионов неденоминированных рублей, что на 210 миллионов больше, чем предлагали другие строительные компании за тот же объем работ.

В отношении экс-начальника и директора фирмы возбудили уголовное дело за хищение в особо крупном размере.

Экс-начальник уже был подозреваемым по делу о хищении. Ранее он на той же должности попытался незаконно обогатиться на реконструкции театра кукол. Причиненный ущерб оценили тогда примерно в 100 тысяч долларов. Он возместил ущерб в тройном размере и написал прошение о помиловании.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: помилование коррупция БелАЭС стройтрест Город: Островец

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