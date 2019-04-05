Лукашенко поручил осуществить «полную цифровизацию судов по всей стране»

Верховному суду надлежит к осени 2020 года отказаться от бумажных протоколов судебных заседаний и перейти к электронным делам.

Такое поручение дал Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, которое прошло 5 апреля в новом здании Верховного суда.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«К 1 сентября 2020 года мы должны осуществить цифровизацию, как это модно у нас говорить, на основании новейших достижений IT. Все заседания Верховного суда должны идти без бумажек. Если только в отдельных случаях кому-то нужен этот конспект», — сказал Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Главе Администрации президента Наталье Кочановой поручено привлечь Парк высоких технологий и Оперативно-аналитический центр и изучить возможность к этой же дате осуществить «полную цифровизацию судов по всей стране, вплоть до районных».

Лукашенко предупредил судей о «повышенной ответственности» при переходе на полную аудио- и видеофиксацию заседаний. По его словам, после этого «артистизм, красноречие и профессионализм» судей будут на виду, а сами они — «как на ладони».

«То, что в бумажный протокол секретарь порой не записывал, там это все будет видно, — заявил глава государства. — Эта система (я в этом заинтересован, и государство в целом) потребует от вас еще большего профессионализма и, если можно так сказать, эстетики. Но к этому надо идти».