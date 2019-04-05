Задержанному 20 марта анархисту Дмитрию Полиенко предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

«Предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений. Это — особо злостное хулиганство, разжигание иной социальной вражды, а также осквернение сооружений и порча имущества, — сказала представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. — Все эпизоды противоправной деятельности, которые в настоящее время установлены в его отношении, соединены в одном производстве. Продолжается расследование».

По словам представителя СК, меру пресечения Полиенко не изменяли — он продолжает оставаться под стражей. «В отношении обвиняемого назначена стационарная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза», — сказала Гончарова.

Ранее она сообщала, что, по данным следствия, 13 марта около 20 часов «на лестничной площадке одного из домов по улице Гурского в Минске неустановленное лицо в ответ на замечание мужчины о курении в подъезде распылило ему в лицо газ из газового баллончика». Сотрудниками милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления 20 марта был задержан Дмитрий Полиенко.

27 марта подруга Полиенко Анастасия Гусева сообщила, что 24 марта Полиенко объявил голодовку. По ее словам, эту информацию она получила от адвоката, которая посещала задержанного.

Гусева отметила, что причиной голодовки стало неоказание Полиенко медицинской помощи, а также отсутствие возможности писать письма друзьям и жалобы по своему делу. «У Димы проблемы со здоровьем — у него дерматит, астма. У него начался отит, так как в день, когда его задержали, он долго находился на улице. У него большие проблемы со здоровьем, но никакой медицинской помощи ему не оказывают. Ему нужна специальная мазь, но с передачей у нас лекарства не приняли, — сказала Гусева. — Я также передавала ему листы бумаги, конверты и ручки, чтобы он мог писать письма, но сказали, что ручки в камеру не принимают и будут ему выдавать только по требованию. Но Дмитрий говорит, что ручки ему не дают, поэтому он не имеет возможности писать жалобы или отвечать на письма».

В свою очередь Гончарова сообщила, что, по ее сведениям, голодовку Полиенко не объявлял. По информации Гусевой, активист прекратил голодовку, так как ему передали лекарства.