Бесплатный Wi-Fi появился во всех поездах городских линий

Завершены работы по организации доступа в интернет в шести составах электропоездов городских линий серии ЭПГ, сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.

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Бесплатно подключиться к интернету по Wi-Fi можно во всех поездах городских линий, которые курсируют по маршрутам Минск — Руденск, Минск — Смолевичи и Минск — Заславль.

Для подключения необходимо пройти регистрацию. Код доступа пассажиры получат с помощью SMS на номер мобильного телефона. Воспользоваться бесплатным Wi-Fi могут абоненты всех белорусских мобильных операторов, а также гости страны, чьи телефоны находятся в роуминге.