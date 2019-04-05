Парень из Лепеля убил знакомого из-за двухсот рублей и поджег квартиру

Жителя райцентра наказали за убийство мужчины и попытку скрыть преступление пожаром.

По сообщению Генпрокуратуры, ночью 27 августа спасатели нашли в горящей квартире в Лепеле погибшего тело мужчины с ранениями. Накануне у хозяина гостили трое мужчин и женщина, они употребляли спиртное.

На скамье подсудимых оказался 20-летний парень из этой компании. Обвиняемый поджег вещи в квартире, открыл конфорки на газовой плите и сбежал.

Согласно обвинению, преступление было совершено из корысти, наживой стали 207 рублей. Жертва получила не менее двух десятков ударов руками и ногами, ножами и другими предметами.

Фигуранту назначили наказание в виде 16,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и конфискации имущества.