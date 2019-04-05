Электронный билет на поезд по Беларуси можно будет купить уже в пути
В мае Белорусская железная дорога планирует снять ограничения по продаже билетов с электронной регистрацией. Их можно будет приобретать даже в пути следования.
В первую очередь нововведение коснется наиболее популярных межрегиональных направлений Минск — Брест и Минск — Гомель.
Кроме того, при контроле посадки пассажиров БЖД вскоре откажется от бумажных списков и перейдет на мобильные терминалы, которыми будут оснащены все поездные бригады, сообщает