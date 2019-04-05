Электронный билет на поезд по Беларуси можно будет купить уже в пути

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В мае Белорусская железная дорога планирует снять ограничения по продаже билетов с электронной регистрацией. Их можно будет приобретать даже в пути следования.

В первую очередь нововведение коснется наиболее популярных межрегиональных направлений Минск — Брест и Минск — Гомель.

Кроме того, при контроле посадки пассажиров БЖД вскоре откажется от бумажных списков и перейдет на мобильные терминалы, которыми будут оснащены все поездные бригады, сообщает «Железнодорожник Беларуси».
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Тэги: БЖД

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