Электронный билет на поезд по Беларуси можно будет купить уже в пути

В мае Белорусская железная дорога планирует снять ограничения по продаже билетов с электронной регистрацией. Их можно будет приобретать даже в пути следования.

В первую очередь нововведение коснется наиболее популярных межрегиональных направлений Минск — Брест и Минск — Гомель.