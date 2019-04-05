Турчин попросил бизнесменов не писать жалобы и обращения президенту

Первый вице-премьер Александр Турчин выступил на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции с участием Александра Лукашенко.

«Мое глубочайшее убеждение, что судебная система играет в нашей стране с точки зрения развития бизнеса одну из определяющих ролей. Всегда должна быть системная работа. Сложилась привычка писать жалобы, обращения и так далее, излагая свою сторону видения дела. Нет культуры обращения к адвокатам, чтобы исследовать обстоятельства дела и на какой-то ранней стадии сказать: "Извини, ты не прав, у тебя шансов нет"», — отметил Турчин.

Чиновник привел пример одного из региональных предприятий, когда в результате рассмотрения дела в суде ситуация была разрешена, суд поддержал позицию предприятия. «Это был позитивный сигнал для всего бизнес-сообщества, — подчеркнул первый заместитель премьер-министра. — Не надо писать жалобы в Администрацию президента, главе государства. У нас есть нормальный, цивилизованный путь прохождения всех наших обид и каких-то на наш взгляд несправедливых решений».

Турчин также уверен, что от решений судов «очень сильно зависит настроение бизнес-сообщества, его вера в справедливость».

Александр Лукашенко поручил Верховному суду в ближайшее время изучить предложенные бизнесом поправки в законодательство. Он подчеркнул важность доверия бизнеса к судебной системе и действующему законодательству: «Для того чтобы те бизнесмены, которые приносят сюда свои деньги, были твердо убеждены, что белорусская судебная система — это не какая-то карманная система, а истинно справедливая структура».