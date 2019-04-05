Беларусь опустилась на 81-е место в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Беларуси опустилась в рейтинге ФИФА на 81-е место. В предыдущей, февральской, версии рейтинга Беларусь располагалась на 78-й позиции.

Причиной потери трех позиций стал неудачный старт в квалификационном турнире чемпионата Европы 2020 года. Команда Игоря Криушенко на выезде проиграла Нидерландам (0:4) и Северной Ирландии (1:2).

Соперниками белорусов по отборочной группе С также являются команды Германии и Эстонии.

В рейтинге ФИФА из соперников по отборочному турниру ниже Беларуси располагается только Эстония: 13. Германия, 16. Нидерланды, 33. Северная Ирландия, 81. Беларусь, 96. Эстония.

В первую десятку рейтинга входят: 1. Бельгия, 2. Франция, 3. Бразилия, 4. Англия, 5. Хорватия, 6. Уругвай, 7. Португалия, 8. Швейцария, 9. Испания, 10. Дания.

Всего в рейтинге 211 сборных.