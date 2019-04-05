Беларусь на четверть поднимает тариф на транзит российской нефти

Компания «Транснефть» получила письменное уведомление о планах белорусской стороны повысить тарифы на транзит нефти на 23%.

По словам президента компании Николая Токарева, предложение увеличить тариф на прокачку через трубопровод «Дружба» — обычная процедура, сообщает РБК .

«У нас есть методика, согласовывается тариф, и сейчас площадка переговоров об этом будет в правительстве», — сказал Токарев. Повышение он назвал спорной позицией.

Беларусь намерена поднять плату за трансфер нефти по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. Такое предложение было сделано со ссылкой на ​экологическую ситуацию в нашей стране.

«Они хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта. Если мы не соглашаемся с таким увеличением, они обращаются в антимонопольное ведомство. ФАС России и Белоруссии должны провести эти переговоры и договориться о повышении по формуле», — уточнил советник главы «Транснефти» Игорь Демин.