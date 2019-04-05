«Айрон» начал строительство жилого квартала возле Дворца Независимости

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Застройщик приобрел с аукциона территорию бывшей птицефабрики имени Крупской в 2016 году, а в ноябре 2018-го градостроители презентовали минчанам проект застройки.

Компания хочет возвести здесь 199 тысяч квадратных метров жилья, многофункциональный комплекс, школу и сады. Строительство первого дома уже началось, сообщает realt.by.

Со слов архитекторов это будет застройка от четырех до девяти этажей. Машиноместа разместятся по периметру квартала. Предположительно, проект реализуют до 2020 года.

Территория птицефабрики — лишь часть разработанного ПДП. Площадь всего участка насчитывает более 100 гектаров. Сегодня на этой территории находится три жилых дома, но уже к 2030 году количество жилья достигнет 460 тыс. кв.м, а число жителей вырастет до 15,3 тыс. человек.
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Тэги: птицефабрика Айрон Новинки Город: Минск

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