«Айрон» начал строительство жилого квартала возле Дворца Независимости

Застройщик приобрел с аукциона территорию бывшей птицефабрики имени Крупской в 2016 году, а в ноябре 2018-го градостроители презентовали минчанам проект застройки.

Компания хочет возвести здесь 199 тысяч квадратных метров жилья, многофункциональный комплекс, школу и сады. Строительство первого дома уже началось, сообщает realt.by .

Со слов архитекторов это будет застройка от четырех до девяти этажей. Машиноместа разместятся по периметру квартала. Предположительно, проект реализуют до 2020 года.

Территория птицефабрики — лишь часть разработанного ПДП. Площадь всего участка насчитывает более 100 гектаров. Сегодня на этой территории находится три жилых дома, но уже к 2030 году количество жилья достигнет 460 тыс. кв.м, а число жителей вырастет до 15,3 тыс. человек.