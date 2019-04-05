Россия победила Украину в транзитном споре в ВТО

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Украина проиграла спор во Всемирной торговой организации на уровне панели арбитров, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.

Как говорится в сообщении арбитров, обнародованном на сайте ВТО, они не выявили нарушения Россией ее обязательств как по соглашению ГАТТ 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО.

Указ Владимира Путина от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов из Украины в Казахстан через территорию РФ осуществляются только с территории Беларуси. Украинский экспорт в Казахстан упал из-за этого почти на 50%.
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Тэги: Украина-Казахстан Украина-Россия ВТО торговый спор

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