В Куропатах задержали активистку Ольгу Николайчик

Захар ЩЕРБАКОВ / / Политика
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Около 50 человек собрались вечером 5 апреля на совместную молитву на центральном холме урочища Куропаты.

На молитву пришли люди разных вероисповеданий. Предвидя это, некоторые распечатали и принесли с собой отрывки из книги псалмов ксендза Владислава Чернявского. Рукопись этого перевода священного писания на современный белорусский язык была издана минской протестантской церковью «Ян Прадвеснік».

Участники молитвы по очереди зачитали около десятка псалмов. Кроме того, в свободной форме они обращались к Богу с мольбами о защите Беларуси, прощении и многом другом. Через 30 минут все закончилось общехристианской молитвой «Отче наш» и исполнением духовного гимна «Магутны Божа».

Было объявлено, что такая молитва будет проводиться каждый вечер. Кроме того, защитница Куропат Анна Шапутько сообщила, что по воскресеньям в урочище будет проводиться общенациональная молитва.

На выходе из Куропат двое силовиков задержали оппозиционную активистку Ольгу Николайчик.

Около 70 мемориальных крестов, установленных в прошлом году общественными активистами во главе с Дмитрием Дашкевичем, демонтировали по решению властей 4 апреля. Во время сноса крестов были задержаны 15 человек.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты защита Куропат белорусская оппозиция Персона: Ольга Николайчик Владислав Чернявский Город: Минск

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