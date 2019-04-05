Речицкую улицу Адама Мицкевича переименовали в честь чекиста с такой же фамилией
Власти райцентра переименовали улицу известного белорусского поэта Адама Мицкевича. Ей дали имя советского разведчика и обладателя знака «Почетный чекист» Евгения Мицкевича.
В райисполкоме заверили, что «восстановили историческую справедливость», передает
«Сделали запрос в архив, нам выдали справку: действительно, улица названа в честь Евгения Мицкевича, а не Адама», — объяснили местные власти.
Говорят, в 1917 году он возглавлял Речицкий горисполком. Сколько его правление длилось по времени — неизвестно, но в биографических справочниках указано, что Мицкевич уже с 1925 года работал в органах госбезопасности в странах Западной Европы.