Речицкую улицу Адама Мицкевича переименовали в честь чекиста с такой же фамилией

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Власти райцентра переименовали улицу известного белорусского поэта Адама Мицкевича. Ей дали имя советского разведчика и обладателя знака «Почетный чекист» Евгения Мицкевича.

В райисполкоме заверили, что «восстановили историческую справедливость», передает TUT.by. Якобы местный активист отправил в исполком обращение, в котором указал, что улице еще в 1959 году было присвоено имя Евгения Мицкевича. Здесь же на одном из домов была установлена и его мемориальная доска.

«Сделали запрос в архив, нам выдали справку: действительно, улица названа в честь Евгения Мицкевича, а не Адама», — объяснили местные власти.

Говорят, в 1917 году он возглавлял Речицкий горисполком. Сколько его правление длилось по времени — неизвестно, но в биографических справочниках указано, что Мицкевич уже с 1925 года работал в органах госбезопасности в странах Западной Европы.
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Тэги: переименование улиц НКВД Персона: Евгений Мицкевич Адам Мицкевич Город: Речица

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