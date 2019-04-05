Ливийская национальная армия захватила столичный аэропорт

Военные под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара захватили аэропорт в Триполи.

Армия также установила контроль над районами Каср-Бен-Гашир и Сук аль-Хамис недалеко от столицы, передает телеканал Al Arabiya .

Представитель армии Ахмад аль-Месмари объявил о начале военной операции в Триполи и призвал мирных жителей держаться подальше от мест столкновений.

Совет Безопасности ООН в связи с этим проведет экстренное заседание в закрытом режиме.

В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.