Хоккейная сборная Беларуси крупно проиграла российским дублерам

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В первом спарринге с олимпийской сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира в дивизионе I сборная Беларуси уступила со счетом 1:4.

Игра прошла вечером 5 апреля в Чижовке. Ответный поединок пройдет там же 6-го.

На 6-й минуте у россиян забил Жафьяров, на 37-й — Макеев. На 42-й минуте Лисовец сократил отставание, но белорусы снова пропустили: на 44-й отличился Голышев. Финальный счет установил автор первой шайбы на 58-й минуте.

Чемпионат мира в дивизионе I пройдет в столице Казахстана с 29 апреля по 5 мая.

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Тэги: белорусский хоккей Сборная Беларуси Чижовка-Арена Беларусь-Россия Город: Минск

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