Фотофакт. На пару из Дзержинского района завели уголовное дело за оральный секс на вокзале

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Милиция задержала 46-летнего мужчину и 35-летнюю женщину из Дзержинского района, которые прилюдно занимались оральным сексом.

Фото: ont.by

По сообщению официального представителя МВД Александра Марченко в Twitter, инцидент произошел 2 апреля на станции Негорелое.

Мужчина и женщина ушли на поезд, но на следующей станции их задержали сотрудники милиции. Пару отправили в ИВС. Им грозит арест до полугода или лишение свободы до шести лет.
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Тэги: оральный секс Негорелое БЖД Город: Дзержинск

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