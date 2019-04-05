Фотофакт. На пару из Дзержинского района завели уголовное дело за оральный секс на вокзале
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Милиция задержала 46-летнего мужчину и 35-летнюю женщину из Дзержинского района, которые прилюдно занимались оральным сексом.
По сообщению официального представителя МВД Александра Марченко в Twitter, инцидент произошел 2 апреля на станции Негорелое.
Мужчина и женщина ушли на поезд, но на следующей станции их задержали сотрудники милиции. Пару отправили в ИВС. Им грозит арест до полугода или лишение свободы до шести лет.