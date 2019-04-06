Брестского активиста Моисея Мазько освободили из ИВС
Из изолятора временного содержания Ленинского РОВД Бреста в первом часу ночи 6 апреля освободили противника строительства аккумуляторного завода Моисея Мазько.
Днем 2 апреля в Бресте инспекторы ГАИ остановили «Фольксваген-Пассат», которым управлял Мазько. В автомобиле обнаружили патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий на запал взрывного устройства. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В копии постановления об освобождении, которую дали активисту, говорится, что он был задержан на 72 часа и освобожден до истечения этого срока так как «в настоящее время не добыто достаточных доказательств в отношении Мазько М. С. в инкриминируемом ему деянии» и в настоящее время не имеется оснований для применения к нему меры пресечения.
«Я считаю, что пакет с этими предметами в машину специально подбросили, чтобы дискредитировать Мазько», — заявил правозащитник Роман Кисляк.
Он отметил, что 4 апреля был задержан сын Мазько — Денис, также участник общественной кампании против аккумуляторного завода. В данное время он находится в ИВС Ленинского РОВД Бреста.
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Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» ведется в свободной экономической зоне под Брестом. На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Противники завода собираются каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года на площади Ленина в Бресте.