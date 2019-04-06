Брестского активиста Моисея Мазько освободили из ИВС

Из изолятора временного содержания Ленинского РОВД Бреста в первом часу ночи 6 апреля освободили противника строительства аккумуляторного завода Моисея Мазько.

Днем 2 апреля в Бресте инспекторы ГАИ остановили «Фольксваген-Пассат», которым управлял Мазько. В автомобиле обнаружили патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий на запал взрывного устройства. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В копии постановления об освобождении, которую дали активисту, говорится, что он был задержан на 72 часа и освобожден до истечения этого срока так как «в настоящее время не добыто достаточных доказательств в отношении Мазько М. С. в инкриминируемом ему деянии» и в настоящее время не имеется оснований для применения к нему меры пресечения.

«Я считаю, что пакет с этими предметами в машину специально подбросили, чтобы дискредитировать Мазько», — заявил правозащитник Роман Кисляк.

Он отметил, что 4 апреля был задержан сын Мазько — Денис, также участник общественной кампании против аккумуляторного завода. В данное время он находится в ИВС Ленинского РОВД Бреста.