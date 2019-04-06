В России рухнуло производство самолетов, вертолетов и ракет

Причиной спада производства в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях стал обвал выпуска гражданских и военных самолетов, вертолетов, космических кораблей и межконтинентальных ракет.

Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, передает РБК .

Источник: РБК

Их выпуск стал резко снижаться с июля 2018 года. Снижение продолжилось в начале 2019 года: за январь-февраль производство летательных аппаратов упало на 48% к тому же периоду прошлого года.

Из-за обвала производства летательных аппаратов индекс высокотехнологичных обрабатывающих производств, отдельно рассчитываемый Росстатом, в 2018 году упал на 4,9% после роста на 5% в 2017 году и на 10,1% в 2016-м.

Одной из причин спада могло стать намерение США запретить поставки в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, из-за чего производителям пришлось заменять компоненты отечественными или из стран Юго-Восточной Азии, предположил создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. «Российские производители вынуждены перестраиваться на других поставщиков, пересматривать ранее утвержденные проекты, что вызывает задержки и спад производства из-за невозможности прямой замены в ряде случаев», — пояснил специалист.

Во-вторых, производство космических аппаратов — многолетний процесс. «Если в прежние годы завершились начатые ранее крупные проекты, то сейчас, видимо, наступил перелом», — отметил Егоров.

Спад производства объясняется прохождением пика гособоронзаказа, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «В авиации доминируют государственные поставки. Пик гособоронзаказа прошел, и поэтому мы наблюдаем спад совокупного объема поставок авиатехники — как самолетов, так и вертолетов», — рассказал Пантелеев.

Если на пике Минобороны РФ закупало до ста боевых самолетов в год, то сегодня эта цифра колеблется от 50 до 60. Нет необходимости: парк обновился.

В целом промышленное производство в России выросло в 2018 году на 2,9%, в том числе обрабатывающая промышленность — на 2,6%.