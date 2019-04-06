Парламентарии Словакии по ошибке запретили иностранные гимны

Национальный совет Словакии принял поправки к закону о государственных символах, запрещающие исполнение в республике гимнов иностранных государств.

Согласно документу, исполнение иностранных гимнов в республике возможно только на мероприятиях, где присутствуют официальные делегации зарубежных стран, передает idnes.cz .

Как выяснилось, поправки, исключающие исполнение иностранных гимнов, были приняты ошибочно. Об этом заявила политик Бела Бугар. По ее словам, депутаты проявили доверие к инициаторам документа и проголосовали «за», не вникнув в его суть. Поправки к закону подготовила Словацкая национальная партия из правительственной коалиции.

Глава государства, реагируя на скандал, призвал парламентариев читать законопроекты, за которые они голосуют.