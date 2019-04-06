Парламентарии Словакии по ошибке запретили иностранные гимны

/ Мир
Просмотров: 65

Национальный совет Словакии принял поправки к закону о государственных символах, запрещающие исполнение в республике гимнов иностранных государств.

Согласно документу, исполнение иностранных гимнов в республике возможно только на мероприятиях, где присутствуют официальные делегации зарубежных стран, передает idnes.cz.

Как выяснилось, поправки, исключающие исполнение иностранных гимнов, были приняты ошибочно. Об этом заявила политик Бела Бугар. По ее словам, депутаты проявили доверие к инициаторам документа и проголосовали «за», не вникнув в его суть. Поправки к закону подготовила Словацкая национальная партия из правительственной коалиции.

Глава государства, реагируя на скандал, призвал парламентариев читать законопроекты, за которые они голосуют.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Словакия законопроект гимн Персона: Бела Бугар Город: Братислава

Другие материалы на эту тему:

Представлен гимн Всебелорусского народного собрания

Представлен гимн Всебелорусского народного собрания

«Вопрос недели». Что надо делать при исполнении государственного гимна?

«Вопрос недели». Что надо делать при исполнении государственного гимна?

У чемпионата мира по хоккею-2014 собственного гимна не будет

У чемпионата мира по хоккею-2014 собственного гимна не будет

Гимн чемпионата мира выберут из 35 вариантов

Гимн чемпионата мира выберут из 35 вариантов