Парламентарии Словакии по ошибке запретили иностранные гимны
Национальный совет Словакии принял поправки к закону о государственных символах, запрещающие исполнение в республике гимнов иностранных государств.
Согласно документу, исполнение иностранных гимнов в республике возможно только на мероприятиях, где присутствуют официальные делегации зарубежных стран, передает
Как выяснилось, поправки, исключающие исполнение иностранных гимнов, были приняты ошибочно. Об этом заявила политик Бела Бугар. По ее словам, депутаты проявили доверие к инициаторам документа и проголосовали «за», не вникнув в его суть. Поправки к закону подготовила Словацкая национальная партия из правительственной коалиции.
Глава государства, реагируя на скандал, призвал парламентариев читать законопроекты, за которые они голосуют.