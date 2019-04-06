Ракетные корабли России устроили стрельбу в Черном море

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Отряд кораблей Черноморского флота провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в Севастополь.

Стрельбы непосредственно выполняли ракетные катера «Ивановец» и «Р-60». В пункты постоянной дислокации вернулись также 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, принимавших участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства. Об этом соообщает krymr.com со ссылкой на начальника пресс-службы Черноморского флота Алексея Рулева.

С 2014 года Россия регулярно проводит военные учения на территории аннексированного Крыма и в акватории Черного моря. Украинская сторона считает такие действия РФ незаконными.
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Тэги: ВМФ России Черное море Украина-Россия Город: Севастополь

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