В отношении Сергея Алексейкова прекратили дело за «шунявского театрала»

Рогачевский отдел внутренних дел прекратил административное дело за распространение экстремистских материалов в отношении жителя райцентра Сергея Алексейкова.

В сентябре 2018 года он оставил комментарий в группе «За Европейскую Беларусь» в «Фейсбуке». Под статьей с названием «Спецназовец из Слуцка до смерти забил двухлетнюю дочку» Сергей Алексейков оставил комментарий, в котором назвал спецназовца «шунявским театралом». В феврале рогачевская милиция начала в отношении Алексейкова административный процесс, посчитав его комментарий «распространением экстремистских материалов».Житель Рогачева обратился за юридической помощью к гомельскому правозащитнику Леониду Судаленко.

Суд Рогачевского района начал рассмотрение административного дела и отправил милицейский протокол на доработку. Милиция его «доработала» и вынесла постановление о прекращении дела в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

«Сергей Алексейков для своей защиты в суде нанял адвоката. Защитник на заседании поставил вопрос: правонарушение датируется сентябрем прошлого года, было оно разовое или длящееся, и когда оно закончилось? Суд направил протокол в милицию на доработку, и органам ничего не оставалось, как прекратить дело ввиду пропуска двухмесячного срока для привлечения к ответственности», — прокомментировал Леонид Судаленко.

Сейчас, по словам правозащитника, Сергей Алексейков имеет право взыскать с милиции возмещение услуг, связанных с юридической помощью, — а это 250 рублей.

«Мы обязательно будем взыскивать денежный вред, чтобы рогачевским анискиным не было повадно. Они или непрофессионально, или наивно рассчитывали, что суд проглотит пропуск сроков привлечения к ответственности. Но этого не произошло», — отметил правозащитник.