Торговый центр Galeria Minsk «заминировали». Проведена эвакуация

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Из столичного торгового центра Galeria Minsk в связи с угрозой взрыва эвакуированы посетители и сотрудники.

Сегодня в 18:35 в милицию поступил звонок. Неизвестный сообщил, что в торговом центре заложено взрывное устройство.

Проведена эвакуации, периметр оцеплен. На место работает саперно-пиротехническая группа, сообщает агентство «Минск-Новости»..

В прошлое воскресенье, 31 марта, в Минске также проводилась массовая эвакуация из популярных общественных объектов.

Неизвестный прислал в колл-центр Белорусской железной дороги электронное письмо, в котором сообщалось о взрывных устройствах на железнодорожном вокзале Минска, а также в торговых центрах Galileo и «Замок».

Саперно-пиротехнические группы взрывоопасных предметов не обнаружили. Возбуждено уголовное дело.

 

 
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Тэги: угроза взрыва Galeria Minsk эвакуация Город: Минск

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