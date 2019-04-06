Торговый центр Galeria Minsk «заминировали». Проведена эвакуация

Из столичного торгового центра Galeria Minsk в связи с угрозой взрыва эвакуированы посетители и сотрудники.

Сегодня в 18:35 в милицию поступил звонок. Неизвестный сообщил, что в торговом центре заложено взрывное устройство.

Проведена эвакуации, периметр оцеплен. На место работает саперно-пиротехническая группа, сообщает агентство «Минск-Новости» ..

Срочно!







В ТРЦ Галерея Минск проходит эвакуация. Причина неизвестна. pic.twitter.com/pp3wW7aMA7 — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 6 апреля 2019 г.

В прошлое воскресенье, 31 марта, в Минске также проводилась массовая эвакуация из популярных общественных объектов.

Неизвестный прислал в колл-центр Белорусской железной дороги электронное письмо, в котором сообщалось о взрывных устройствах на железнодорожном вокзале Минска, а также в торговых центрах Galileo и «Замок».

Саперно-пиротехнические группы взрывоопасных предметов не обнаружили. Возбуждено уголовное дело.