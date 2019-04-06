Торговый центр Galeria Minsk «заминировали». Проведена эвакуация
Из столичного торгового центра Galeria Minsk в связи с угрозой взрыва эвакуированы посетители и сотрудники.
Сегодня в 18:35 в милицию поступил звонок. Неизвестный сообщил, что в торговом центре заложено взрывное устройство.
Проведена эвакуации, периметр оцеплен. На место работает саперно-пиротехническая группа, сообщает агентство
В прошлое воскресенье, 31 марта, в Минске также проводилась массовая эвакуация из популярных общественных объектов.
Неизвестный прислал в колл-центр Белорусской железной дороги электронное письмо, в котором сообщалось о взрывных устройствах на железнодорожном вокзале Минска, а также в торговых центрах Galileo и «Замок».
Саперно-пиротехнические группы взрывоопасных предметов не обнаружили. Возбуждено уголовное дело.