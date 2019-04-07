Возбуждено уголовное дело за ложное сообщение о минировании ТРЦ Galleria Minsk

Сообщение о взрывном устройстве в столичном торгово-развлекательном центре Galleria Minsk на проспекте Победителей не подтвердилось. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч. 1 ст. 340 УК).

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По информации СК, 6 апреля около 18:30 в милицию поступило сообщение от неустановленного лица о том, что в ТРЦ Galleria Minsk заложено взрывное устройство.

«В кратчайшие сроки правоохранительными органами приняты меры по обеспечению безопасности людей, работники и посетители торгового центра были эвакуированы. На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Взрывных устройств не обнаружено. Работа торгово-развлекательного центра возобновлена. Проводятся неотложные следственные действия, устанавливается личность подозреваемого», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по статье 340 УК — 7 лет лишения свободы. Законодательством также предусмотрена компенсация виновным лицом всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение, отмечает БелаПАН.