Трое детей спасены на пожаре в Сенненском районе

/ Происшествия
Просмотров: 516

Пять человек, в том числе трое детей, спасли работники на МЧС на пожаре, случившемся вечером 6 апреля в деревне Ског Сенненского района Витебской области.

Горел жилой дом, принадлежащий местной жительнице 1987 г.р. В здании размером 10 на 12 метров повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество.

Рассматриваемая причина пожара — неосторожность при курении.

Всего за прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области зафиксировано восемь пожаров, в результате которых уничтожены 9 строений, еще восемь повреждены.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар Город: Сенно

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»