Трое детей спасены на пожаре в Сенненском районе

Пять человек, в том числе трое детей, спасли работники на МЧС на пожаре, случившемся вечером 6 апреля в деревне Ског Сенненского района Витебской области.

Горел жилой дом, принадлежащий местной жительнице 1987 г.р. В здании размером 10 на 12 метров повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество.

Рассматриваемая причина пожара — неосторожность при курении.

Всего за прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области зафиксировано восемь пожаров, в результате которых уничтожены 9 строений, еще восемь повреждены.