Молитва за Беларусь и за Куропаты прошла в центре Минска

Не менее двухсот человек собрались 7 апреля возле Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы в Минске, чтобы помолиться за Беларусь и за Куропаты.

Молитву прочитал священник Белорусской автокефальной православной церкви отец Викентий, сообщает БелаПАН .

Собравшиеся на молитву держат бело-красно-белый флага и флаги Минска, а также бумажные кресты. К ним подошел капитан милиции и предупредил о незаконности мероприятия. На что ему ответили, что люди пришли молиться.

Перед началом молитвы с журналистами пообщался оппозиционный политик, поэт Владимир Некляев. По его словам, белорусам сегодня надо «обратиться к Богу, чтобы он остановил не просто издевательства над белорусским народом, но и над самим собой».

Некляев напомнил, что за глумление над христианскими святынями церковь обычно предает анафеме.

«Если мы дожили до такого в нашем белорусском христианском мире, моему сердцу невозможно не ответить. Можно устраивать протест виртуально, писать гневные сообщения в интернете, но мне кажется, что Бог дал душу и тело, чтобы мы могли поучаствовать в процессе физически», — сказал Некляев.

Он подчеркнул, что пришел сюда не как политик, не как представитель партии или движения. По словам Некляева, он вышел из активной политики.

«Но я не могу выйти из самого себя, из своей совести, из своей веры. Я пришел без каких-либо призывов, просто зная, что люди здесь будут молиться за Беларусь», — заявил он.

Некляев отметил, что не знает, расценят ли власти молитву как несанкционированное массовое мероприятие. Но при этом заявил: «Если мне еще будут говорить, где и когда молиться, то, может, и вокруг меня уже возведут забор, сделают концлагерь».

Инициатор сегодняшней всеобщей молитвы оппозиционный политик Николай Статкевич был задержан на выход из своего дома.