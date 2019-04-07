Более трехсот человек вышли в Бресте на воскресную акцию против аккумуляторного завода

Более трехсот человек собрались 7 апреля в Бресте на площади Ленина в знак протеста против аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Фото svaboda.org

В это же время на площади проходила организованная местной властью акция «Вперед к Европейским играм!», сообщает БелаПАН.

Пришедшие на площадь противники аккумуляторного завода обсуждали возбуждение уголовного дела дело по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) в отношении противника аккумуляторного завода Моисея Мазько. Все присутствующие единодушно выразили возмущение произошедшим и заявили, что обнаруженные у Мазько в машине запрещенные предметы ему подбросили.

Активист Демьян Лепесевич считает, что это сделано, чтобы дискредитировать общественную кампанию против завода. Он отметил, что задержание сына Мазько и попытка задержания активистки Татьяна Фесиковой не испугали противников строительства, поэтому сегодня на площади собралось даже больше людей, чем обычно.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской. Участники шествия скандировали «Нет заводу АКБ!».