13 апреля в Минске пройдет «Тотальный диктант» по русскому языку

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В Минске 13 апреля пройдет международная акция «Тотальный диктант». В этом году организаторы предлагают вспомнить школьное время и написать диктант с одноклассниками. Текст для него подготовил российский писатель Павел Басинский.

Компания МТС организует в Национальной библиотеке площадку «Классный час», где все желающие смогут проверить свои знания русского языка. Диктовать текст будет актер театра и кино, заслуженный артист Беларуси Александр Суцковер.

Начало диктанта — в 14:00. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте проекта.

На память о событии участники получат традиционное школьное фото. А всем, кто справится с заданием на отлично, вручат подарки от МТС.

В Минске написать диктант также можно в Белорусском государственном медицинском университете, Научной библиотеке БНТУ, Российском центре науки и культуры. Акция пройдет и во всех областных городах Беларуси, а также в Мозыре, Полоцке, Речице.

Всего диктант пройдет более чем в 1100 городах в 86 странах.
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Тэги: Тотальный диктант русский язык Персона: Павел Басинский Александр Суцковер Город: Минск

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