Главный тренер сборной Беларуси: нашим хоккеистам надо добавлять физически

Многим белорусским хоккеистам нужно добавлять физически. Об этом заявил главный тренер национальной сборной Беларуси Андрей Сидоренко, комментируя результаты товарищеских матчей с олимпийской сборной России.

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Оба матча прошли в Минске на «Чижовка-Арене». 5 апреля белорусы проиграли 1:4, 6 апреля — 1:3.

Несмотря на поражения, Сидоренко назвал матчи «хорошими», с положительной динамикой.

«Еще раз прочувствовали цену голевого момента, которые нужно реализовывать, и ошибки, которые приводят к пропущенным шайбам. Но ребятам спасибо за самоотдачу», — цитирует главного тренера пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

По словам Сидоренко, сборной необходимо усиление в атаке — «с одним голом не выиграть, это очень мало». Также внимание необходимо уделить игре в большинстве.

Сборная Беларуси готовится к чемпионату мира в первом дивизионе. Турнир пройдет в Казахстане. За две путевки в элитный дивизион будут бороться Беларусь, Словения, Казахстан, Венгрия, Южная Корея и Литва.