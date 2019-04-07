Активисты намерены собираться в Куропатах на молитвы каждый вечер

7 апреля в урочище Куропаты прошла коллективная молитва за возвращение демонтированных крестов. В акции приняло участие около 150 человек.

Фото svaboda.org

Многие из участников принесли с собой бумажные кресты и оставили их в урочище, сообщает БелаПАН.

Молитву прочитал священник неканонической Белорусской автокефальной православной церкви отец Викентий (Виктор Ковальков). Затем перед собравшимися выступила Марина Адамович, супруга инициатора молитвы Николая Статкевича, задержанного сегодня утром. Адамович зачитала обращение политика, с которым он намеревался выступить сам.

В обращении Статкевич подчеркнул, что власти во время Крестопоклонной недели и Великого поста «осквернили главный символ христианской веры». Статкевич считает демонтаж крестов в Куропатах «оскорблением всего белорусского народа».

Политик призвал провести совместную молитву «за избавление от лукавого». «Если кто не знает, «избавь нас от лукавого» — это концовка молитвы «Отче наш», — отметил он.

Ответственный секретарь Консервативно-христианской партии — БНФ Алесь Чехольский призвал власти вернуть кресты на место, а международное сообщество — отказаться от участия во II Европейских играх, которые пройдут в июне в Минске.

Общественный активист Виктор Кулак призвал всех неравнодушных «отбросить пустые споры относительно защиты Куропат, выбрать для себя наиболее подходящий формат и начать заниматься делом». По его словам, белорусское общество и так расколото, а Куропаты должны его объединять.

Активисты намерены продолжить собираться в Куропатах для совместной молитвы каждый вечер.

Коллективная молитва за Беларусь и за Куропаты состоялась сегодня также на площади Свободы в Минске.