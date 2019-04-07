«Юность» повела в финальной серии против «Немана»

7 апреля состоялся третий матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси между столичной «Юностью» и гродненским «Неманом».

В первых двух матчах, прошедших в Минске на «Чижовка-Арены», команды обменялись победами: 4:3 в пользу «Юности» и 2:1 в пользу «Немана». Исход обоих матчей решался в овертайме.

В третьем матче в Гродно столичной команде для победы хватило трех периодов — 2:1.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Юности». Четвертый матч серии пройдет 8 апреля также в Гродно. Серия продлится до четырех побед одной из команд.